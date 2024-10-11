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Александар Петрович продолжить тренировать сборную Бразилии как минимум до 2028 года

Александар Петрович остается на посту главного тренера сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация баскетбола продлила контракт с хорватским специалистом, который будет возглавлять национальную команду до конца олимпийского цикла к Играм в Лос-Анджелесе 2028 года.

Под руководством Петровича Бразилия обеспечила себе попадание на Игры в Париже через квалификационный турнир, который прошел в Риге.

Во французской столице бразильцы заняли седьмое место, проиграв в плей-офф будущим чемпионам сборной США.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoсборная Бразилии
logoАлександар Петрович
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