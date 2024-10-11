Александар Петрович продолжить тренировать сборную Бразилии как минимум до 2028 года
Александар Петрович остается на посту главного тренера сборной Бразилии.
Бразильская конфедерация баскетбола продлила контракт с хорватским специалистом, который будет возглавлять национальную команду до конца олимпийского цикла к Играм в Лос-Анджелесе 2028 года.
Под руководством Петровича Бразилия обеспечила себе попадание на Игры в Париже через квалификационный турнир, который прошел в Риге.
Во французской столице бразильцы заняли седьмое место, проиграв в плей-офф будущим чемпионам сборной США.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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