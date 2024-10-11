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Финальная серия женской НБА со следующего сезона будет играться до четырех побед

Женская НБА объявила об изменениях в формате плей-офф.

Финальная серия WNBA со следующего сезона будет играться до четырех побед, она пройдет по формуле 2-2-1-1-1.

До сих пор чемпион женской НБА определялся в сериях до трех побед.

Изменится и формат первого раунда. Он будет проводиться до двух побед – 1-1-1.

В сезоне-2024 WNBA зафиксирован существенный рост по просмотрам и посещаемости. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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