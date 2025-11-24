Против Кирилла Елатонцева хотят возбудить уголовное дело по статье за уклонение от прохождения военной службы

Кирилл Елатонцев может стать фигурантом уголовного дела.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Андрей Ищук, адвокат центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева , в понедельник прибудет в Следственный комитет по Краснодарскому краю.

«Как мне сказал в четверг, 20 ноября, в телефонной беседе следователь, в производстве следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара находится материал проверки от 19 ноября по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ в отношении Кирилла Елатонцева. По данному материалу планируется возбуждение уголовного дела, поскольку, как мне сказал следователь, данных для возбуждения уголовного дела достаточно.

Для прояснения ситуации мною сразу же 20 ноября в адрес следователя и в электронную приемную СУ СК РФ по Краснодарскому краю были направлены копии документов, подтверждающих то, что от явки в военный комиссариат Кирилл не уклоняется, более того, самостоятельно встал на учет по новому месту жительства в Санкт-Петербурге, куда готов явиться по первому же требованию.

Однако с 21 ноября связаться со следователем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара совершенно невозможно, так как номер телефона, с которого он звонил, не отвечает. Хотя изначально следователь достаточно бойко названивал Кириллу через коммуникатор, принадлежащий запрещенной в РФ платформе.

Уповаю на разумность и беспристрастность органов предварительного следствия. Не хотелось бы думать, что эта ситуация связана с профессиональной деятельностью Кирилла в ПБК «Локомотив-Кубань ». Однако это все выглядит очень и очень странно, если не сказать больше.

Кирилл сейчас находится в больнице, он госпитализирован. В понедельник, 24 ноября, иду в 10:00 в Следственный комитет, чтобы попробовать разобраться в ситуации», – заявил адвокат.

