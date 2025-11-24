  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Против Кирилла Елатонцева хотят возбудить уголовное дело по статье за уклонение от прохождения военной службы
Против Кирилла Елатонцева хотят возбудить уголовное дело по статье за уклонение от прохождения военной службы

Кирилл Елатонцев может стать фигурантом уголовного дела.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Андрей Ищук, адвокат центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева, в понедельник прибудет в Следственный комитет по Краснодарскому краю.

«Как мне сказал в четверг, 20 ноября, в телефонной беседе следователь, в производстве следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара находится материал проверки от 19 ноября по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ в отношении Кирилла Елатонцева. По данному материалу планируется возбуждение уголовного дела, поскольку, как мне сказал следователь, данных для возбуждения уголовного дела достаточно.

Для прояснения ситуации мною сразу же 20 ноября в адрес следователя и в электронную приемную СУ СК РФ по Краснодарскому краю были направлены копии документов, подтверждающих то, что от явки в военный комиссариат Кирилл не уклоняется, более того, самостоятельно встал на учет по новому месту жительства в Санкт-Петербурге, куда готов явиться по первому же требованию.

Однако с 21 ноября связаться со следователем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара совершенно невозможно, так как номер телефона, с которого он звонил, не отвечает. Хотя изначально следователь достаточно бойко названивал Кириллу через коммуникатор, принадлежащий запрещенной в РФ платформе.

Уповаю на разумность и беспристрастность органов предварительного следствия. Не хотелось бы думать, что эта ситуация связана с профессиональной деятельностью Кирилла в ПБК «Локомотив-Кубань». Однако это все выглядит очень и очень странно, если не сказать больше.

Кирилл сейчас находится в больнице, он госпитализирован. В понедельник, 24 ноября, иду в 10:00 в Следственный комитет, чтобы попробовать разобраться в ситуации», – заявил адвокат.

Ранее были опубликованы другие подробности скандала вокруг центрового Кирилла Елатонцева и руководства «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
