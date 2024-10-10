Дакуан Джеффрис сломал пятую пястную кость и выбыл из состава «Шарлотт» на неопределенный срок

«Хорнетс» лишились Дакуана Джеффриса на неопределеный срок.

27-летний форвард получил перелом 5-й пястной кости правой руки. Сроки восстановления пока не определены.

В прошлом сезоне Джеффрис выходил на площадку в 17 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Йорк», но не получил значительного игрового времени, набирая 0,8 очка за 2,7 минуты в среднем.

Всего форвард отыграл 64 матча за 4 сезона в НБА .