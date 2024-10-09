Данте Экзам пропустит три месяца после операции на запястье

Данте Экзам выбыл на три месяца из-за травмы запястья.

Защитник «Далласа » Данте Экзам перенесет операцию на правом запястье. Восстановление, как ожидается, займет три месяца.

Экзам травмировал запястье во время тренировки в предсезонном лагере.

В прошлом сезоне австралийский защитник набирал за «Мэверикс» 7,8 очка, 2,7 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч.