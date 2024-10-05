Данте Экзам травмировал запястье в тренировочном лагере «Мэверикс». Ему может потребоваться операция
Данте Экзам выбыл с травмой.
Защитник «Мэверикс» травмировал правое запястье во время занятия в тренировочном лагере.
Техасцы пока не сообщают, какое время уйдет на восстановление 29-летнего австралийца. По неофициальной информации, повреждение может привести к хирургическому вмешательству. «Даллас» изучает варианты лечения баскетболиста.
Экзам в среднем набирал 7,8 очка в 55 матчах минувшего регулярного чемпионата.
Ранее с травмой ноги выбыл лидер «Мэвс» Лука Дончич.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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