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Данте Экзам травмировал запястье в тренировочном лагере «Мэверикс». Ему может потребоваться операция

Данте Экзам выбыл с травмой.

Защитник «Мэверикс» травмировал правое запястье во время занятия в тренировочном лагере.

Техасцы пока не сообщают, какое время уйдет на восстановление 29-летнего австралийца. По неофициальной информации, повреждение может привести к хирургическому вмешательству. «Даллас» изучает варианты лечения баскетболиста.

Экзам в среднем набирал 7,8 очка в 55 матчах минувшего регулярного чемпионата.

Ранее с травмой ноги выбыл лидер «Мэвс» Лука Дончич.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
травмы
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