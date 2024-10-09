Генеральный директор «Далласа» Синт Маршалл уйдет на пенсию в конце 2024 года

64-летняя Синт Маршалл объявила, что уйдет на пенсию 31 декабря.

Маршалл, которая была нанята на эту должность в 2018 году, стала первой чернокожей женщиной-генеральным директором в истории НБА .

«Мое трехлетнее соглашение со временем увеличилось более чем вдвое. Я дорожу каждым днем ​​нашего совместного пути. Мы сделали «Мэвс» лучше. Мы сделали сообщества лучше. Мы сделали нашу отрасль лучше. Вы все сделали меня лучше. Я молюсь, чтобы я оставила этот клуб лучше, чем он был до меня», — написала Маршалл в обращении к сотрудникам.