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Андреа Тринкьери извинился перед журналистом за резкий ответ на пресс-конференции. Он подарил ему бутылку вина из личной коллекции

Андреа Тринкьери извинился перед журналистом за резкий ответ .

Во время пресс-конференции после недавнего поражения от «Ритас» в чемпионате Литвы один из репортеров поинтересовался у главного тренера «Жальгириса» о мотивации команды на игру.

«Не понимаю, чего вы хотите. Прошлый сезон остался в прошлом («Ритас» победил «Жальгирис» в финальной серии – Спортс’’). Сегодня была первая из четырех наших игр в новом сезоне. Мы выступили не лучшим образом и уступили 3 очка. И вы говорите о мотивации. Чем вы живете, что у вас за менталитет... Если бы у меня был такой же подход, то мне следовало бы стать садовником», – ответил итальянский специалист. 

Во время новой пресс-конференции Тринкьери подошел к журналисту с подарочным пакетом.

«Чао, Таутвидас. Верю, что иногда действия бывают громче слов. У меня в руках бутылка итальянского вина. Такое не найти в супермаркетах. Это из моей личной коллекции, предназначено для особенных случаев. И сейчас как раз такой. Я пришел с миром», – произнес Андреа.

Он также посоветовал журналисту употребить напиток с сыром и рыбой: «Я еще и совет даю. Потому что это важно!»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЖальгирис
светская хроника
logoTurkish Airlines EuroLeague
чемпионат Литвы
logoАндреа Тринкьери
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