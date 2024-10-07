Майкл Джордан приобрел спорткар Pininfarina Battista за 2,2 миллиона долларов

Майкл Джордан обновил автопарк.

Легендарный баскетболист приобрел итальянский спорткар Pininfarina Battista Targamerica.

Автомобиль сделан по индивидуальному заказу 6-кратного чемпиона НБА . Он обошелся знаменитому защитнику «Чикаго» в 2,2 миллиона долларов.

Фото : Automobili Pininfarina