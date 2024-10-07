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Майкл Джордан приобрел спорткар Pininfarina Battista за 2,2 миллиона долларов

Майкл Джордан обновил автопарк.

Легендарный баскетболист приобрел итальянский спорткар Pininfarina Battista Targamerica.

Автомобиль сделан по индивидуальному заказу 6-кратного чемпиона НБА. Он обошелся знаменитому защитнику «Чикаго» в 2,2 миллиона долларов.

Фото: Automobili Pininfarina 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
светская хроника
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