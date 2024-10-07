Майкл Джордан приобрел спорткар Pininfarina Battista за 2,2 миллиона долларов
Майкл Джордан обновил автопарк.
Легендарный баскетболист приобрел итальянский спорткар Pininfarina Battista Targamerica.
Автомобиль сделан по индивидуальному заказу 6-кратного чемпиона НБА. Он обошелся знаменитому защитнику «Чикаго» в 2,2 миллиона долларов.
Фото: Automobili Pininfarina
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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