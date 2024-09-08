Ар Джей Барретт: «Нам удалось построить нечто значимое в Нью-Йорке. Мы дали фанатам повод для радости»

Ар Джей Барретт вспомнил о времени в «Никс»

24-летний форвард был обменян в «Торонто » в прошлом сезоне в рамках сделки по О Джи Ануноби .

«Люди забывают, что мы действительно построили в Нью-Йорке нечто значимое. Когда я пришел в лигу, мы не были конкурентоспособны. Даже близко. На второй год мы попали в плей-офф. И продолжали строить команду и дальше.

Мы дали фанатам повод для радости. Они его заслуживают. Это трудный город, но можно заслужить его любовь. Рад, что нам это удалось»

Барретт дважды выходил в плей-офф с «Никс» в 2021 и 2023 годах. Во второй раз форвард смог сыграть во втором раунде, где «Нью-Йорк» уступил «Майами» (2-4).