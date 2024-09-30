Домантас Сабонис: «Не против того, чтобы завершить карьеру игроком «Сакраменто»
Домантас Сабонис готов играть за «Сакраменто» до конца карьеры.
«Завершить в «Кингз»? Да, конечно, я не против. Я встретил в этом клубе очень хорошее к себе отношение. Болельщики просто потрясающие.
Есть еще фактор наследия, того, что останется после тебя. Это можно выстроить, когда остаешься в одном месте и совершаешь великие дела вместе со своей командой.
Будущее будет зависеть от моей игры и результатов клуба, но самая идея мне очень нравится», – заявил 28-летний литовский центровой.
Сабонис стал игроком «Кингз» по ходу сезона-21/22.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
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