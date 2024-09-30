Домантас Сабонис: «Не против того, чтобы завершить карьеру игроком «Сакраменто»

Домантас Сабонис готов играть за «Сакраменто» до конца карьеры.

«Завершить в «Кингз»? Да, конечно, я не против. Я встретил в этом клубе очень хорошее к себе отношение. Болельщики просто потрясающие.

Есть еще фактор наследия, того, что останется после тебя. Это можно выстроить, когда остаешься в одном месте и совершаешь великие дела вместе со своей командой.

Будущее будет зависеть от моей игры и результатов клуба, но самая идея мне очень нравится», – заявил 28-летний литовский центровой.

Сабонис стал игроком «Кингз» по ходу сезона-21/22.