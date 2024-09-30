Арвидас Сабонис не испытывал энтузиазма по поводу появления в кадрах сериала «Starting 5» от Netflix

Домантас Сабонис стал одним из героев сериала «Starting 5».

Документальное шоу от Netflix рассказывает о жизни пятерых баскетболистов в сезоне-2023/24.

Частью съемочного процесса было общение с семьей. Отец центрового «Сакраменто » Арвидас Сабонис не высказал энтузиазма по поводу появления в кадре.

«Мой отец из старой школы. Он ответил мне: «Даже не знаю». Но я объяснил, что это будут всего несколько секунд. Было тяжело затащить его на съемки.

Моя мать лучше понимает ситуацию. Сказала мне: «Это совсем другое время. Нужно использовать все возможности» – рассказал Домантас Сабонис .