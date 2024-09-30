Арвидас Сабонис не испытывал энтузиазма по поводу появления в кадрах сериала «Starting 5» от Netflix
Домантас Сабонис стал одним из героев сериала «Starting 5».
Документальное шоу от Netflix рассказывает о жизни пятерых баскетболистов в сезоне-2023/24.
Частью съемочного процесса было общение с семьей. Отец центрового «Сакраменто» Арвидас Сабонис не высказал энтузиазма по поводу появления в кадре.
«Мой отец из старой школы. Он ответил мне: «Даже не знаю». Но я объяснил, что это будут всего несколько секунд. Было тяжело затащить его на съемки.
Моя мать лучше понимает ситуацию. Сказала мне: «Это совсем другое время. Нужно использовать все возможности» – рассказал Домантас Сабонис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: yahoo! Entertainment
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