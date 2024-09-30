  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Арвидас Сабонис не испытывал энтузиазма по поводу появления в кадрах сериала «Starting 5» от Netflix

Домантас Сабонис стал одним из героев сериала «Starting 5».

Документальное шоу от Netflix рассказывает о жизни пятерых баскетболистов в сезоне-2023/24.

Частью съемочного процесса было общение с семьей. Отец центрового «Сакраменто» Арвидас Сабонис не высказал энтузиазма по поводу появления в кадре.

«Мой отец из старой школы. Он ответил мне: «Даже не знаю». Но я объяснил, что это будут всего несколько секунд. Было тяжело затащить его на съемки.

Моя мать лучше понимает ситуацию. Сказала мне: «Это совсем другое время. Нужно использовать все возможности» – рассказал Домантас Сабонис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: yahoo! Entertainment
logoСакраменто
logoНБА
телевидение
logoАрвидас Сабонис
logoДомантас Сабонис
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Домантас Сабонис: «Не против того, чтобы завершить карьеру игроком «Сакраменто»
сегодня, 11:22
Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА
618 сентября, 09:10Видео
Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября
429 августа, 08:24Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Миннесоту» могут ожидать более 100 миллионов долларов финансовых потерь в этом году»
41 минуту назад
«Я должен быть эффективным. Потраченное на Твиттер время неэффективно». Джей Джей Редик отказался от соцсетей
255 минут назад
Гордон Хэйворд возглавил обновленный список самых переплаченных игроков от HoopsHype, Тимофей Мозгов опустился на 30-ю строчку
9сегодня, 13:30
Скотти Пиппен выпустит документальный фильм о финале 1991 года против «Лейкерс», центром которого станет баскетбольный мяч
2сегодня, 12:59
«Монако» потерял Ника Калатеса на 3-4 недели из-за травмы колена
сегодня, 12:22
Антонио Дэниэлс поддержал Кавая Ленарда: «Он никогда не пропускал матчи ради того, чтобы пропускать матчи»
сегодня, 12:04
Джа Морэнт в новой рекламе Nike: «Мне может прилетать, но я всегда оправляюсь и встаю»
7сегодня, 11:48
Юнио Барруэта забросил три с фолом за 1,3 секунды до конца и принес «Баскет Корунье» победу над «Реалом»
2сегодня, 10:27Видео
Келси Плам и Спайк Ли устроили перепалку во время матча женской НБА
2сегодня, 09:48Видео
Владимир Гомельский прояснил свои апрельские слова, что с Дончичем «Даллас» «ничего не выиграет»
9сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет КРКА
сегодня, 12:38
Школьная майка Леброна Джеймса продана за 1,3 млн долларов
сегодня, 11:37
Домантас Сабонис: «Не против того, чтобы завершить карьеру игроком «Сакраменто»
сегодня, 11:22
Марк Кьюбан: «Клэю Томпсону хочется многое доказать»
4сегодня, 10:59
Тель-авивский «Маккаби» не стал подписывать с Коби Симмонсом полноценный контракт после просмотра
сегодня, 10:20
Владимир Гомельский: «Никс» выиграют от обмена с «Вулвз». Таунс разнообразит позиционное нападение»
сегодня, 10:07
Гилберт Аренас объяснил, почему компания Nike не стала подписывать Купера Флэгга
9сегодня, 09:31
«Лейкерс» назначили Ванессу Брукс на должность старшего физиотерапевта
1сегодня, 09:19
Кенни Эткинсон: «Хочу, чтобы Мобли разгонял атаки после подборов»
сегодня, 08:05
Эл Хорфорд: «Карл-Энтони Таунс будет полезен «Нью-Йорку»
сегодня, 07:42