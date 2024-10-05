Сергей Елевич: «Вернуться в Лигу ВТБ «Химкам» будет очень непросто»

Сергей Елевич оценил шансы «Химок» на возвращение в Единую лигу ВТБ.

– «Химки» уже несколько лет не выступают в Единой лиге. Как сморите на эту непростую историю?

– Конечно, это очень обидно. Потому что я вложил туда всю свою душу.

– «Химки» в ближайшее время смогут вернуться в Единую лигу?

– Не знаю, я сейчас далек от «Химок» и уже не принимаю участия в жизни клуба. Конечно, нужно искать серьезного спонсора, но не знаю, получится это у них или нет. Требования у Единой лиги к участникам сейчас очень строгие, и попасть туда, конечно, им будет очень непросто.