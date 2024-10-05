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Чемпионат Италии. «Тренто» – «Венеция», «Тревизо» сыграет с «Трапани Шарк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли пять матчей.

«Тренто» примет «Венецию», «Тревизо» дома сыграет с «Трапани Шарк».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 1-0, Тренто – 1-0, Дертона – 1-0, Скафати – 1-0, Пистоя – 1-0, Триест – 1-0, Тревизо – 1-0, Виртус – 1-0, Венеция – 0-1, Наполи – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Варезе – 0-1, Милан – 0-1, Трапани Шарк – 0-1, Динамо Сассари – 0-1, Реджо-Эмилия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoчемпионат Италии
logoРейер Венеция
logoТренто
logoТревизо
logoТрапани Шарк
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