Чемпионат Италии. «Тренто» – «Венеция», «Тревизо» сыграет с «Трапани Шарк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли пять матчей.

«Тренто » примет «Венецию», «Тревизо» дома сыграет с «Трапани Шарк». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 1-0, Тренто – 1-0, Дертона – 1-0, Скафати – 1-0, Пистоя – 1-0, Триест – 1-0, Тревизо – 1-0, Виртус – 1-0, Венеция – 0-1, Наполи – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Варезе – 0-1, Милан – 0-1, Трапани Шарк – 0-1, Динамо Сассари – 0-1, Реджо-Эмилия – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.