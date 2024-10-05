Адриатическая лига. «Дубай» – «Мега», «Игокеа» против «Будучности» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Представляющий ОАЭ «Дубай» встретится с сербской «Мегой», «Игокеа» из Боснии и Герцеговины сыграет с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 2-0, Партизан Сербия – 2-0, Мега Сербия – 2-0, Дубай ОАЭ – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Задар Хорватия – 1-1, ФМП Сербия – 1-1, Борац Чачак Сербия – 1-1, КРКА Словения – 1-1, Цибона Хорватия – 1-1, Студентски центар Черногория – 1-1, Спартак Суботица Сербия – 0-2, Цедевита-Олимпия Словения – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.