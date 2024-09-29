Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» примет «Дубай», «Спартак Суботица» сыграет с «Партизаном»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Словенская «Цедевита-Олимпия» примет «Дубай» из ОАЭ. «Спартак Суботица» встретится с «Партизаном» в матче сербских команд.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Будучность Черногория – 2-0, Партизан Сербия – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Мега Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Студентски центар Черногория – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Задар Хорватия – 1-1, Спартак Суботица Сербия – 0-1, КРКА Словения – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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