Кендрик Перкинс об ожиданиях от «Оклахомы»: «Должны быть в финале НБА. Не хочу слышать ничего другого»

Кендрик Перкинс считает «Оклахому» полноценным претендентом на титул.

«Ожидания от «Тандер»? Какие могут быть еще ожидания – вы должны это сделать! Как минимум выход в финальную серию.

Это единственная команда в Западной конференции, которая соответствует всем требованиям. Какой у них может быть следующий пункт? Они должны быть в финале НБА, это их сезон. Не хочу слышать ничего другого.

Что для этого требуется? У них молодая команда, ребята должны пойти на жертвы. Им следует отказаться от индивидуальных устремлений ради общего дела... У этой команды есть все необходимое. Сумасшедшая поддержка болельщиков обеспечена. Это ваш сезон», – заявил бывший игрок НБА , ныне эксперт ESPN.