Кендрик Перкинс об ожиданиях от «Оклахомы»: «Должны быть в финале НБА. Не хочу слышать ничего другого»
Кендрик Перкинс считает «Оклахому» полноценным претендентом на титул.
«Ожидания от «Тандер»? Какие могут быть еще ожидания – вы должны это сделать! Как минимум выход в финальную серию.
Это единственная команда в Западной конференции, которая соответствует всем требованиям. Какой у них может быть следующий пункт? Они должны быть в финале НБА, это их сезон. Не хочу слышать ничего другого.
Что для этого требуется? У них молодая команда, ребята должны пойти на жертвы. Им следует отказаться от индивидуальных устремлений ради общего дела... У этой команды есть все необходимое. Сумасшедшая поддержка болельщиков обеспечена. Это ваш сезон», – заявил бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Thunderous Intentions
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