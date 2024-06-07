Кендрик Перкинс: «Парни, у которых есть опыт финала, повели «Бостон» вперед»

Теги Кендрик Перкинс Клипперс НБА Эл Хорфорд Оклахома-Сити Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Кендрик Перкинс прокомментировал исход первой встречи «Селтикс» и «Мэверикс».

«В первой игре финала, если ты никогда не сталкивался с подобным, нужно успокоиться, контролировать свои эмоции. Сегодня парни, у которых есть опыт, – Джейлен Браун, Эл Хорфорд, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй – повели «Бостон» вперед. Особенно Джейлен Браун. Они вышли с совершенно другим настроем.

Но я должен заметить, что «Даллас» разгромили в первой игре первого раунда против «Клипперс», но они смогли сделать рывок уже в том матче. Их уверенно обыграла в первой встрече «Оклахома». Но они собрались и одержали победу во втором матче. Так что они привыкнут к атмосфере, и вторая игра станет другой», – заявил эксперт ESPN.

«Бостон» повел в финальной серии плей-офф НБА со счетом 1-0.

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1 комментарий
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в Бостоне и парни с чемпионским ДНК есть) как и в Далласе впрочем
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