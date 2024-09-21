Кендрик Перкинс: «Гризлис» войдут в тройку лучших на Западе»
Кендрик Перкинс считает, что «Мемфис» войдут в Топ-3 команд на Западе.
«Я считаю, что у «Гризлис» есть потенциал, и они войдут в тройку лучших команд Западной конференции. Единственная команда, которую я ставлю выше них, это «Оклахома», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости