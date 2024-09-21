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Кендрик Перкинс: «Гризлис» войдут в тройку лучших на Западе»

Кендрик Перкинс считает, что «Мемфис» войдут в Топ-3 команд на Западе.

«Я считаю, что у «Гризлис» есть потенциал, и они войдут в тройку лучших команд Западной конференции. Единственная команда, которую я ставлю выше них, это «Оклахома», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoКендрик Перкинс
logoМемфис
logoНБА
logoОклахома-Сити
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