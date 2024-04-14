Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Манисой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
Лидер турнира «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ». «Бурсаспор» сыграет с «Манисой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 14 апреля, 15.30, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
- Дата проведения
- 14 апреля, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Анадолу Эфес – 23-3, Фенербахче – 21-4, Бешикташ – 19-6, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-12, Петким Спор – 13-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-14, Бююкчекмедже – 12-15, Тюрк Телеком – 11-15, Бурсаспор – 11-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.