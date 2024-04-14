Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Манисой»

Теги результаты Анадолу Эфес Бешикташ чемпионат Турции Тофаш Бурсаспор Маниса Бодрумспор Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

Лидер турнира «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ». «Бурсаспор» сыграет с «Манисой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес – Бешикташ
Дата проведения
14 апреля, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Бодрумспор – Тофаш
Дата проведения
14 апреля, 15.30, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu»
Онлайн матча

Бурсаспор – Маниса
Дата проведения
14 апреля, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 23-3, Фенербахче – 21-4, Бешикташ – 19-6, Каршияка – 19-8, Маниса – 14-12, Петким Спор – 13-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-14, Бююкчекмедже – 12-15, Тюрк Телеком – 11-15, Бурсаспор – 11-15, Бахчешехир – 11-16, Тофаш – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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