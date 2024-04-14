Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Бурсаспор» встретится с «Манисой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

Лидер турнира « » примет «Бешикташ». « » сыграет с «Манисой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бодрумспор – Тофаш Дата проведения 14 апреля, 15.30, «Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 23-3, Фенербахче – 21-4, – 19-6, – 19-8, Маниса – 14-12, Петким Спор – 13-13, Галатасарай – 13-14, Дарушафака – 12-14, – 12-15, Тюрк Телеком – 11-15, Бурсаспор – 11-15, – 11-16, – 10-16, Меркезефенди – 10-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.