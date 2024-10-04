Тони Аллен об Элвине Джентри времен «Пеликанс»: «Один из худших тренеров всех времен. Тупо забывал, что хотел сказать»

Тони Аллен поделился мнением о позднем Элвине Джентри.

В сезоне-17/18 экс-игрок НБА выступал под началом Джентри в составе «Нового Орлеана».

«Один из худших тренеров всех времен», – произнес Аллен в шоу The Pelican Post Game Report.

Ведущие рассмеялись и попросили Тони объяснить.

«Да он уже был стар. Часто тупо забывал, что хотел сказать. Что-то вроде «Парни, сейчас, когда мы... Что они делают не так?» Или там «Мужики, нам тут прилетел подбор и, это... Что еще они сделали? А да, вернулись в защиту». Собрались кучкой все вместе, он поднимает руку с традиционным «Один, два, три... а черт, как там называется наша команда», – рассказал Аллен со смехом.

«Пеликанс» принадлежат семье Бенсон, которая также владеет клубом НФЛ «Сэйнтс». По словам бывшего игрока НБА , баскетбольная команда всегда была на втором месте.

«Иногда мы тренировались на футбольном поле. Мы бросали мячи в эти их стойки… То, что не съедали «Сэйнтс», доставалось нам. Передаю привет «Пеликанс». Это худшая организация», – констатировал Аллен.