Тони Аллен об Элвине Джентри времен «Пеликанс»: «Один из худших тренеров всех времен. Тупо забывал, что хотел сказать»
В сезоне-17/18 экс-игрок НБА выступал под началом Джентри в составе «Нового Орлеана».
«Один из худших тренеров всех времен», – произнес Аллен в шоу The Pelican Post Game Report.
Ведущие рассмеялись и попросили Тони объяснить.
«Да он уже был стар. Часто тупо забывал, что хотел сказать. Что-то вроде «Парни, сейчас, когда мы... Что они делают не так?» Или там «Мужики, нам тут прилетел подбор и, это... Что еще они сделали? А да, вернулись в защиту». Собрались кучкой все вместе, он поднимает руку с традиционным «Один, два, три... а черт, как там называется наша команда», – рассказал Аллен со смехом.
«Пеликанс» принадлежат семье Бенсон, которая также владеет клубом НФЛ «Сэйнтс». По словам бывшего игрока НБА, баскетбольная команда всегда была на втором месте.
«Иногда мы тренировались на футбольном поле. Мы бросали мячи в эти их стойки… То, что не съедали «Сэйнтс», доставалось нам. Передаю привет «Пеликанс». Это худшая организация», – констатировал Аллен.
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