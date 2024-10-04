НБА проведет совместную акцию с сериалом «Баскетбол Куроко» в октябре
НБА снова посотрудничает с мультипликационным сериалом.
В 2023 году лига уже проводила совместную акцию с «Моей геройской академией». В этот раз сотрудничество будет более тематическим.
Атрибутика клубов НБА появится в мобильной игре Street Rivals, посвященной героям сериала о баскетболе. Уже были продемонстрированы персонажи в униформе «Далласа» и «Чикаго» и оформление в виде логотипа всех 30 команд.
Подробности будут представлены позже. Проект стартует 16 октября.
Для «Баскетбола Куроко» это станет вторым опытом сотрудничества с лигой. Первый раз совместное мероприятие прошло в 2017 году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Anime Corner
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