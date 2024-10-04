НБА проведет совместную акцию с сериалом «Баскетбол Куроко» в октябре

НБА снова посотрудничает с мультипликационным сериалом.

В 2023 году лига уже проводила совместную акцию с «Моей геройской академией». В этот раз сотрудничество будет более тематическим.

Атрибутика клубов НБА появится в мобильной игре Street Rivals, посвященной героям сериала о баскетболе. Уже были продемонстрированы персонажи в униформе «Далласа » и «Чикаго » и оформление в виде логотипа всех 30 команд.

Подробности будут представлены позже. Проект стартует 16 октября.

Для «Баскетбола Куроко» это станет вторым опытом сотрудничества с лигой. Первый раз совместное мероприятие прошло в 2017 году.