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Чемпионат Франции. «Страсбур» встретится с «Ле-Маном»

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Страсбур» дома встретится с «Ле-Маном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 2-0, Гравлин-Дюнкерк – 2-0, Сен-Кантен – 2-0, Шоле – 1-0, Дижон – 1-0, Нанси – 1-1, Бурк – 1-1, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Нантер – 1-1, Страсбур – 1-1, Лимож – 1-1, Элан Шалон – 0-2, Стад Рошеле – 0-2, Ле-Ман – 0-2, Ле-Портель – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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