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Джеймс Харден: «Я один из тех, к кому пришлось приспосабливаться всей НБА»

Джеймс Харден считает себя особенным игроком НБА.

Защитнику «Сиксерс» во время общения с журналистами в тренировочном лагере задали вопрос об адаптации к новому стилю игры в лиге, но он перебил репортера.

«Я один из тех людей, к кому пришлось приспосабливаться всей НБА.

Я здесь, работаю, стараюсь быть креативным, мне нравится мое дело», – сказал Харден.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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