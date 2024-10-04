Джеймс Харден: «Я один из тех, к кому пришлось приспосабливаться всей НБА»
Джеймс Харден считает себя особенным игроком НБА.
Защитнику «Сиксерс» во время общения с журналистами в тренировочном лагере задали вопрос об адаптации к новому стилю игры в лиге, но он перебил репортера.
«Я один из тех людей, к кому пришлось приспосабливаться всей НБА.
Я здесь, работаю, стараюсь быть креативным, мне нравится мое дело», – сказал Харден.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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