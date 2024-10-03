Алексей Покушевски о возвращении в НБА: «Если появится хорошая возможность, почему бы и нет?»

Алексей Покушевски не исключает возвращения в НБА.

«Я думаю, что уже стал лучше, и это была одна из главных причин, по которой я сюда приехал. В целом, мы стали лучше как команда, мы стали сплоченнее, и я думаю, что нас ждет хороший сезон.

Каждый игрок хочет выступать в НБА. Конечно, я думаю об этом, но главная причина, по которой я приехал сюда — стать лучше, играть за «Партизан » и попытаться победить. Если в НБА появится хорошая возможность, почему бы и нет?» – сказал 22-летний сербский форвард «Партизана».