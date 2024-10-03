Алексей Покушевски о возвращении в НБА: «Если появится хорошая возможность, почему бы и нет?»
Алексей Покушевски не исключает возвращения в НБА.
«Я думаю, что уже стал лучше, и это была одна из главных причин, по которой я сюда приехал. В целом, мы стали лучше как команда, мы стали сплоченнее, и я думаю, что нас ждет хороший сезон.
Каждый игрок хочет выступать в НБА. Конечно, я думаю об этом, но главная причина, по которой я приехал сюда — стать лучше, играть за «Партизан» и попытаться победить. Если в НБА появится хорошая возможность, почему бы и нет?» – сказал 22-летний сербский форвард «Партизана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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