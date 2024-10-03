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Эмони Бэйтс за год набрал 15 килограммов мышечной массы

Эмони Бэйтс за один год в НБА заметно нарастил мышцы.

20-летний форвард «Кливленда» за год набрал 15 килограммов мышечной массы, сообщает Брадо, ведущий The Bradeaux & Will Show.

Бэйтс был выбран «Кавальерс» под 49-м номером на драфте 2023 года. В дебютном сезоне форвард сыграл 15 матчей, набирая в среднем 2,7 очка.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Брадо в соцсети X
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