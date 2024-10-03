Эмони Бэйтс за год набрал 15 килограммов мышечной массы
Эмони Бэйтс за один год в НБА заметно нарастил мышцы.
20-летний форвард «Кливленда» за год набрал 15 килограммов мышечной массы, сообщает Брадо, ведущий The Bradeaux & Will Show.
Бэйтс был выбран «Кавальерс» под 49-м номером на драфте 2023 года. В дебютном сезоне форвард сыграл 15 матчей, набирая в среднем 2,7 очка.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Брадо в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости