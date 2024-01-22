Эмони Бэйтс отстранен на два матча в G-лиге за выход на трибуны после финальной сирены

Теги Кливленд НБА G-лига Эмони Бэйтс Баскетбол

Эмони Бэйтс отстранен на два матча в G-лиге.

Президент G-лиги Шариф Абдур-Рахим объявил, что новичок «Кливленда» Эмони Бэйтс и форвард «Кливленд Чардж» Гэйб Осабуохиен отстранены на две игры без сохранения заработной платы за выход на трибуны после поражения «Чардж» от «Бирмингем Эскадрон» со счетом 105:126 в прошлую субботу. Обе дисквалификации начнутся в понедельник.

По ограниченному количеству ракурсов трудно понять, что именно произошло. Вероятно, Бэйтс вошел на трибуны, чтобы, предположительно, поговорить с фанатом после финальной сирены. Трансляция обрывается, прежде чем он успевает покинуть площадку.

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