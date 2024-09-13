Дрэймонд Грин: «Удачи Полу Джорджу в Филадельфии. Ему лучше играть хорошо, иначе болельщики его раздавят»
Минувший летом звездный форвард подписал с «Сиксерс» 4-летний контракт на 212 миллионов долларов.
«Удачи Полу Джорджу в Филадельфии. Ему лучше играть хорошо, иначе местные болельщики его раздавят. Знаете, почему они это сделают, если он не будет играть хорошо? Потому что у них уже остался неприятный привкус от последних трех легких форвардов, которые были в команде. Включая Тобайаса Харриса. Они сомневались, что он приносил ожидаемую пользу, вот почему.
Знаете, в чем проблема с Филли? Болельщики там более строги к своей команде, чем к команде противника. Местные ребята готовы уничтожать своих собственных игроков. Они так зациклены на этом, что когда приезжаешь играть туда, то достается там как раз местной команде, а не гостям. В этом суть. Там трудно продержаться», – заявил игрок «Голден Стэйт».
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