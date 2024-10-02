Би Джей Джонсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов

Би Джей Джонсон стал автором данка с разворотом на 360 градусов.

Форвард «Локомотива-Кубань» во время первой четверти матча с «Автодором » совершил перехват, убежал в быстрый отрыв и забил сверху, развернувшись в воздухе на 360 градусов.