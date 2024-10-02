Би Джей Джонсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов
Би Джей Джонсон стал автором данка с разворотом на 360 градусов.
Форвард «Локомотива-Кубань» во время первой четверти матча с «Автодором» совершил перехват, убежал в быстрый отрыв и забил сверху, развернувшись в воздухе на 360 градусов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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