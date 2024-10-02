Миленко Богичевич: «Локомотив» остается одной из сильнейших команд Единой лиги»
Миленко Богичевич оценил уровень «Локомотива-Кубань».
Сегодня «Автодор» Богичевича сыграет с «Локо» в матче Единой лиги ВТБ.
«Состав «Локо» претерпел значительные изменения, но костяк из россиян сохранился. Эти парни энергичны и привносят в игру команды много пользы. Все их замены точно можно назвать качественными – «Локомотив» остается одной из сильнейших команд в Единой лиге ВТБ.
Мы учитывали все их сильные стороны при подготовке. Идея «Локо» подразумевает быстрый и агрессивный баскетбол – это их фирменный стиль. Нам необходимо поддерживать высокий темп всю игру, чтобы справляться с давлением «Локо». Постараемся не терять концентрации и сделаем все от нас зависящее», – сказал главный тренер саратовцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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