Миленко Богичевич: «Локомотив» остается одной из сильнейших команд Единой лиги»

Миленко Богичевич оценил уровень «Локомотива-Кубань».

Сегодня «Автодор » Богичевича сыграет с «Локо» в матче Единой лиги ВТБ.

«Состав «Локо» претерпел значительные изменения, но костяк из россиян сохранился. Эти парни энергичны и привносят в игру команды много пользы. Все их замены точно можно назвать качественными – «Локомотив » остается одной из сильнейших команд в Единой лиге ВТБ.

Мы учитывали все их сильные стороны при подготовке. Идея «Локо» подразумевает быстрый и агрессивный баскетбол – это их фирменный стиль. Нам необходимо поддерживать высокий темп всю игру, чтобы справляться с давлением «Локо». Постараемся не терять концентрации и сделаем все от нас зависящее», – сказал главный тренер саратовцев.