0

Миленко Богичевич: «Локомотив» остается одной из сильнейших команд Единой лиги»

Миленко Богичевич оценил уровень «Локомотива-Кубань».

Сегодня «Автодор» Богичевича сыграет с «Локо» в матче Единой лиги ВТБ.

«Состав «Локо» претерпел значительные изменения, но костяк из россиян сохранился. Эти парни энергичны и привносят в игру команды много пользы. Все их замены точно можно назвать качественными – «Локомотив» остается одной из сильнейших команд в Единой лиге ВТБ.

Мы учитывали все их сильные стороны при подготовке. Идея «Локо» подразумевает быстрый и агрессивный баскетбол – это их фирменный стиль. Нам необходимо поддерживать высокий темп всю игру, чтобы справляться с давлением «Локо». Постараемся не терять концентрации и сделаем все от нас зависящее», – сказал главный тренер саратовцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
Миленко Богичевич
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Ведищев: «Автодор» на старте сезона выглядит неплохо»
сегодня, 05:41
Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, ЦСКА в гостях у «Астаны» и другие матчи
сегодня, 05:35
Дмитрий Узинский о старте сезона: «Нет предела совершенству»
вчера, 15:11
Ныряем в бюджеты Лиги ВТБ: и здесь «Зенит» тратит больше всех! Даже у ЦСКА состав на 400 млн дешевле
1530 сентября, 12:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джош Гидди получил разрыв связки голеностопа во время ОИ-2024. Он рассчитывает сыграть в первом матче сезона НБА
сегодня, 08:24
Тайлер Хирро: «Пусть лучший тренер НБА решает, выходить ли мне в старте или со скамейки. Готов к любой роли»
1сегодня, 07:51
Скотти Барнс пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс» по личным причинам
сегодня, 07:23
Новый президент сербской федерации готов вернуть Светислава Пешича на пост главного тренера сборной
сегодня, 07:17
«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Карла-Энтони Таунса
11сегодня, 06:15
Стив Керр пока определился только с одним игроком старта «Уорриорз». Стефен Карри будет основным разыгрывающим
9сегодня, 05:59
Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, ЦСКА в гостях у «Астаны» и другие матчи
сегодня, 05:35
Редик планирует использовать в «Лейкерс» ротацию из девяти игроков
5сегодня, 05:24
Леброн Джеймс: «На данном этапе несправедливо возлагать какие-либо ожидания на «Лейкерс»
6сегодня, 05:11
Редик собирал игроков «Лейкерс» на ужин в Беверли-Хиллз. Он сказал, что визитной карточкой команды должна стать «эффективность»
5сегодня, 04:57
Ко всем новостям
Последние новости
Боян Богданович пока тренируется по индивидуальной программе. Он не до конца восстановился после операции на стопе
16 минут назад
«Никс» пытались заполучить Карла-Энтони Таунса с самого начала межсезонья
31 минуту назад
Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон отлично вписывается в «Мэверикс»
43 минуты назад
Айзейя Майк продолжает восстановление и вряд ли поможет «Партизану» в 1-м раунде Евролиги
сегодня, 07:35
Василий Карасев: «То, что у «Самары» на старте было два поражения, ни о чем не говорит»
1сегодня, 06:59
Зак Иди и Юки Кавамура воссоздали знаменитую фотографию Манута Бола и Маггси Богза
4сегодня, 06:34Фото
Андрей Ведищев: «Автодор» на старте сезона выглядит неплохо»
сегодня, 05:41
Сергей Козин: «После крупного поражения от ЦСКА «Уралмаш» должен быть настроен очень серьезно»
сегодня, 04:46
Андреас Пистиолис: «Крайне важно сохранять концентрацию и игровой ритм»
вчера, 21:14
Чемпионат Франции. «Дижон» дома взял верх над «Нанси»
2вчера, 19:50