Джа Морэнт: «Деррик Роуз проложил путь для таких парней, как я»
Джа Морэнт высказался о завершении карьеры Деррика Роуза.
«Чертовски крутая карьера. Деррик – особенный парень, особенный талант. Все знают, что он значит для баскетбола, знают, что он значит для атлетичных защитников.
Он в значительной степени проложил путь для таких парней, как я, так что поздравляю его со всем.
Мне кажется, самое лучшее в этом то, что он смог уйти на своих условиях. Это все, что может пожелать игрок. Снимаю перед ним шляпу», – сказал разыгрывающий «Мемфиса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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