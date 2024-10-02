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Джа Морэнт: «Деррик Роуз проложил путь для таких парней, как я»

Джа Морэнт высказался о завершении карьеры Деррика Роуза.

«Чертовски крутая карьера. Деррик – особенный парень, особенный талант. Все знают, что он значит для баскетбола, знают, что он значит для атлетичных защитников.

Он в значительной степени проложил путь для таких парней, как я, так что поздравляю его со всем.

Мне кажется, самое лучшее в этом то, что он смог уйти на своих условиях. Это все, что может пожелать игрок. Снимаю перед ним шляпу», – сказал разыгрывающий «Мемфиса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoМемфис
logoНБА
logoДеррик Роуз
logoДжа Морэнт
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