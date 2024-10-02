Диллон Брукс: «В этом сезоне будет много ситуаций, когда я буду собой»

Диллон Брукс в преддверии нового сезона сделал грозное предупреждение соперникам.

«В этом сезоне вы увидите много изменений. Я не позволю репутации, образу или чему-то еще, что у меня есть, влиять на то, как я играю. Я буду играть в свой баскетбол — играть так, как я хочу. И если что-то пойдет не так, мне просто придется с этим жить.

В прошлом сезоне у меня были взлеты и падения, я пытался найти середину, но это не я. И знаете, в этом сезоне будет много — не обязательно злодейских вещей — но будет много ситуаций, когда я буду собой», – заявил форвард «Хьюстона ».