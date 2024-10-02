Боян Богданович пока тренируется по индивидуальной программе. Он не до конца восстановился после операции на стопе

Боян Богданович начал готовиться к сезону с ограничениями.

Форвард «Бруклина » пока тренируется по индивидуальной программе, на данном этапе ему рекомендовано воздержаться от участия в активностях в формате 5 на 5.

Богданович не до конца восстановился после операции на левой стопе, которую перенес в межсезонье.

35-летний баскетболист имеет истекающий контракт на 19 миллионов долларов.