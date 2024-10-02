Боян Богданович пока тренируется по индивидуальной программе. Он не до конца восстановился после операции на стопе
Боян Богданович начал готовиться к сезону с ограничениями.
Форвард «Бруклина» пока тренируется по индивидуальной программе, на данном этапе ему рекомендовано воздержаться от участия в активностях в формате 5 на 5.
Богданович не до конца восстановился после операции на левой стопе, которую перенес в межсезонье.
35-летний баскетболист имеет истекающий контракт на 19 миллионов долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Брайана Льюиса
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