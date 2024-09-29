Кубок президента Турции. Финал. «Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и стал 14-кратным победителем турнира

Сегодня состоялся финал Суперкубка Турции.

«Анадолу Эфес» в упорной борьбе одержал победу над «Фенербахче » (83:82) и в 14-й раз в истории клуба стал обладателем Кубка президента Турции.

Суперкубок Турции

Финал

Фенербахче – Анадолу Эфес – 82:83 (20:24, 23:15, 14:25, 25:19)

ФЕНЕРБАХЧЕ : Хэйс-Дэвис (20), Колсон (19 + 6 подборов), Уилбекин (13).

АНАДОЛУ ЭФЕС : Брайант (21 + 8 подборов + 5 передач), Отуру (16 + 6 подборов), Османи (13).

29 сентября . 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.