Андреас Пистиолис после победы над «Енисеем»: «Выезд в Красноярск один из самых сложных»

Андреас Пистиолис прокомментировал тяжелую гостевую победу над «Енисеем» (82:71).

«Очень рады победе, потому что здесь всегда сложно играть. Слабо начали, медленно вкатились в игру, но, к счастью, с третьей четверти исправили много ошибок и делали на площадке то, о чем договаривались.

«Енисей » такая команда, с которой всегда тяжело играть, особенно в Красноярске и в любой момент, когда мы допускали потерю концентрации против соперника, который играет с большой мотивацией перед своими болельщиками, они нас наказывали и приближались в счете.

Очень рады, что одержали сложную победу. В Единой лиге ВТБ выезд в Красноярск один из самых сложных, многим командам здесь придется тяжело», – сказал главный тренер ЦСКА .