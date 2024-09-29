Андреас Пистиолис после победы над «Енисеем»: «Выезд в Красноярск один из самых сложных»
Андреас Пистиолис прокомментировал тяжелую гостевую победу над «Енисеем» (82:71).
«Очень рады победе, потому что здесь всегда сложно играть. Слабо начали, медленно вкатились в игру, но, к счастью, с третьей четверти исправили много ошибок и делали на площадке то, о чем договаривались.
«Енисей» такая команда, с которой всегда тяжело играть, особенно в Красноярске и в любой момент, когда мы допускали потерю концентрации против соперника, который играет с большой мотивацией перед своими болельщиками, они нас наказывали и приближались в счете.
Очень рады, что одержали сложную победу. В Единой лиге ВТБ выезд в Красноярск один из самых сложных, многим командам здесь придется тяжело», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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