«Енисей» продал все билеты на первый домашний матч сезона с ЦСКА
В Единой лиге ВТБ первый sold out в сезоне-24/25 .
«Енисей» продал все билеты на первый домашний матч нового чемпионата с ЦСКА.
Встреча состоится в воскресенье на «Арене.Север», которая вмещает 4 тысячи человек.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВКонтакте «Енисей»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости