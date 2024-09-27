Тони Джекири: «Аврамович добавляет ЦСКА энергии»
Тони Джекири поделился мнением о новобранце ЦСКА Алексе Аврамовиче.
«Аврамович – отличный игрок. Здорово, что он присоединился к ЦСКА. Своими действиями он добавляет энергии команде.
Все ребята стараются снабжать его мячами, а дальше он уже делает свое дело», – заявил центровой армейцев.
В сезоне-24/25 Единой лиги ВТБ Аврамович провел два матча в составе красно-синих и набирает 15,5 очка в среднем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legalbet
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