Тони Джекири: «Аврамович добавляет ЦСКА энергии»

Тони Джекири поделился мнением о новобранце ЦСКА Алексе Аврамовиче.

«Аврамович – отличный игрок. Здорово, что он присоединился к ЦСКА . Своими действиями он добавляет энергии команде.

Все ребята стараются снабжать его мячами, а дальше он уже делает свое дело», – заявил центровой армейцев.

В сезоне-24/25 Единой лиги ВТБ Аврамович провел два матча в составе красно-синих и набирает 15,5 очка в среднем.