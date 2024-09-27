Экс-игрок НБА Тайлер Кук стал игроком «Меркезефенди»

«Меркезефенди» усилился бывшим игроком НБА.

Турецкий клуб объявил о подписании 1-летнего контракта с тяжелым форвардом (27 лет, 203 см).

Кук в минувшем сезоне провел 20 матчей в АСВ за «Ховентуд», набирая 8,3 очка и 3,8 подбора в среднем за игру.

В НБА Тайлер поиграл за «Чикаго», «Детройт», «Бруклин», «Денвер» и «Кливленд».