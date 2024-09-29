Новичок «Торонто» Джакобе Уолтер пропустит тренировочный лагерь из-за травмы
«Рэпторс» проведут сборы без новичка Джакобе Уолтера.
20-летний защитник был выбран 19-м на драфте-2024 НБА. Уолтер получил растяжение связок правого плеча во время необязательных тренировок на этой неделе.
Уолтер был самым результативным игроком команды университета Бэйлор в прошлом году. Защитник набирал 14,5 очка и 4,4 подбора.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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