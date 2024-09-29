Новичок «Торонто» Джакобе Уолтер пропустит тренировочный лагерь из-за травмы

«Рэпторс» проведут сборы без новичка Джакобе Уолтера.

20-летний защитник был выбран 19-м на драфте-2024 НБА . Уолтер получил растяжение связок правого плеча во время необязательных тренировок на этой неделе.

Уолтер был самым результативным игроком команды университета Бэйлор в прошлом году. Защитник набирал 14,5 очка и 4,4 подбора.