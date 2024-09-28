Марио Хезоня выбыл на неопределенный срок после потери 7 кг из-за болезни

Марио Хезоня потерял 7 кг из-за болезни.

Форвард «Реала» выбыл из строя на неопределенный срок после того, как заболел и в результате потерял вес.

«Марио Хезоня не смог сыграть в финале Суперкубка из-за высокой температуры. Он потерял шесть или семь килограммов, и теперь ему нужно вернуть их. У него была рвота, диарея и высокая температура. Мы постараемся привести его в форму как можно скорее», – сказал главный тренер «Реала» Чус Матео перед стартовым матчем команды в лиге ACB.

Высока вероятность, что Хезоня не успеет восстановиться к первому матчу «Реала » в Евролиге против «Баварии», который состоится 3 октября на выезде.