Марио Хезоня выбыл на неопределенный срок после потери 7 кг из-за болезни
Марио Хезоня потерял 7 кг из-за болезни.
Форвард «Реала» выбыл из строя на неопределенный срок после того, как заболел и в результате потерял вес.
«Марио Хезоня не смог сыграть в финале Суперкубка из-за высокой температуры. Он потерял шесть или семь килограммов, и теперь ему нужно вернуть их. У него была рвота, диарея и высокая температура. Мы постараемся привести его в форму как можно скорее», – сказал главный тренер «Реала» Чус Матео перед стартовым матчем команды в лиге ACB.
Высока вероятность, что Хезоня не успеет восстановиться к первому матчу «Реала» в Евролиге против «Баварии», который состоится 3 октября на выезде.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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