  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Марио Хезоня выбыл на неопределенный срок после потери 7 кг из-за болезни

Марио Хезоня потерял 7 кг из-за болезни.

Форвард «Реала» выбыл из строя на неопределенный срок после того, как заболел и в результате потерял вес.

«Марио Хезоня не смог сыграть в финале Суперкубка из-за высокой температуры. Он потерял шесть или семь килограммов, и теперь ему нужно вернуть их. У него была рвота, диарея и высокая температура. Мы постараемся привести его в форму как можно скорее», – сказал главный тренер «Реала» Чус Матео перед стартовым матчем команды в лиге ACB.

Высока вероятность, что Хезоня не успеет восстановиться к первому матчу «Реала» в Евролиге против «Баварии», который состоится 3 октября на выезде.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoчемпионат Испании
Хесус Матео
logoМарио Хезоня
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Получил удовольствие от разговоров с Желько Обрадовичем». Марио Хезоня подтвердил интерес «Партизана» к игроку «Реала»
6 сентября, 13:00
В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии
16 сентября, 11:22
Марио Хезоня все еще может перейти в НБА
3 июля, 13:47
«Реал» объявил о 5-летнем продлении контракта с Марио Хезоней
32 июля, 10:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сэм Митчелл об обмене Таунса на Рэндла: «Эта сделка пойдет на пользу обеим командам»
6 минут назад
ACB. «Ховентуд» выиграл у «Мурсии», «Манреса» встретится с «Валенсией» и другие матчи
3сегодня, 18:34Live
Инсайдер Ян Бегли: «Донте Дивинченцо не нравилась идея сокращения игрового времени и роли в этом сезоне»
1сегодня, 17:13
Джейсон Ричардсон: «Коэн Карр может стать следующим Винсом Картером»
1сегодня, 16:39
Кевин Гарнетт: «Нужно задать вопрос: «Хочет ли Кавай Ленард играть?»
5сегодня, 16:02
«У меня сумасшедший набор данков, просто не показывал их». Зайон Уильямсон считает, что победил бы Винса Картера в конкурсе данков
12сегодня, 15:35
Дэвид Блатт стал спортивным директором «Маккаби Тель-Авив»
2сегодня, 14:59
«Нечестный вопрос». Стефен Карри назвал Клэя Томпсона лучшим из своих партнеров по команде
6сегодня, 14:43Видео
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» обыграл «Автодор» и одержал три победы в трех матчах
2сегодня, 14:07
Дуайт Ховард: «Шакил О’Нил присылал мне очень оскорбительные сообщения»
11сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Сен-Кантену», «Элан Шалон» играет с «Парижем»
49 минут назадLive
Суперкубок Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл «Арис» и вышел в финал, «Олимпиакос» против «Перистери»
сегодня, 18:18
Джефф Пассан может заменить Эдриана Воджнаровски
1сегодня, 18:10
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась с «Морнар Баром», «Будучность» сыграет со «Сплитом»
1сегодня, 17:44Live
Миленко Богичевич после поражения от «Пари «НН»: «Моя команда проявила себя во всех лучших качествах»
сегодня, 16:50
Джамир Нельсон-младший покинул «Сан-Антонио»
сегодня, 16:19
Сергей Козин после победы над «Автодором»: «Важно, чтобы каждый игрок увидел свою роль на площадке»
сегодня, 16:05
«Портленд» расстался с Хенри Дреллом
сегодня, 15:47
«Клипперс» отчислили Элайджу Харклесса
сегодня, 15:06
Расселл Уэстбрук: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»
1сегодня, 14:28