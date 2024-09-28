Миленко Богичевич после поражения от «Пари «НН»: «Моя команда проявила себя во всех лучших качествах»

Миленко Богичевич доволен игрой «Автодора», несмотря на поражение от «Пари «НН».

«Прежде всего поздравляю команду «Пари НН» с победой, это была заслуженная победа и очень тяжелая.

Однако не могу сказать, что мы сыграли плохо. Моя команда проявила себя во всех лучших качествах, и я могу быть только быть удовлетворен тем, как провели матч мои игроки», – сказал главный тренер «Автодора ».