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Миленко Богичевич после поражения от «Пари «НН»: «Моя команда проявила себя во всех лучших качествах»

Миленко Богичевич доволен игрой «Автодора», несмотря на поражение от «Пари «НН».

«Прежде всего поздравляю команду «Пари НН» с победой, это была заслуженная победа и очень тяжелая.

Однако не могу сказать, что мы сыграли плохо. Моя команда проявила себя во всех лучших качествах, и я могу быть только быть удовлетворен тем, как провели матч мои игроки», – сказал главный тренер «Автодора».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoАвтодор
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
Миленко Богичевич
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