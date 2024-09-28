Миленко Богичевич после поражения от «Пари «НН»: «Моя команда проявила себя во всех лучших качествах»
Миленко Богичевич доволен игрой «Автодора», несмотря на поражение от «Пари «НН».
«Прежде всего поздравляю команду «Пари НН» с победой, это была заслуженная победа и очень тяжелая.
Однако не могу сказать, что мы сыграли плохо. Моя команда проявила себя во всех лучших качествах, и я могу быть только быть удовлетворен тем, как провели матч мои игроки», – сказал главный тренер «Автодора».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости