Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Тренто», «Трапани Шарк» против «Виртуса»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча.

В первый игровой день «Реджо-Эмилия» примет «Тренто», «Трапани Шарк» сыграет с «Виртусом », «Динамо Сассари » – со «Скафати». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 0-0, Милан – 0-0, Брешия – 0-0, Венеция – 0-0, Реджо-Эмилия – 0-0, Тренто – 0-0, Пистоя – 0-0, Дертона – 0-0, Наполи – 0-0, Динамо Сассари – 0-0, Скафати – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Варезе – 0-0, Тревизо – 0-0, Скафати – 0-0, Трапани Шарк – 0-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.