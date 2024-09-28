Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Тренто», «Трапани Шарк» против «Виртуса»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча.
В первый игровой день «Реджо-Эмилия» примет «Тренто», «Трапани Шарк» сыграет с «Виртусом», «Динамо Сассари» – со «Скафати».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 0-0, Милан – 0-0, Брешия – 0-0, Венеция – 0-0, Реджо-Эмилия – 0-0, Тренто – 0-0, Пистоя – 0-0, Дертона – 0-0, Наполи – 0-0, Динамо Сассари – 0-0, Скафати – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Варезе – 0-0, Тревизо – 0-0, Скафати – 0-0, Трапани Шарк – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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