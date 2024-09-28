Марк Уильямс из «Шарлотт» выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы стопы

Марк Уильямс выбыл с травмой.

Центровой «Шарлотт » пропустит тренировочный лагерь и начало предсезонных матчей из-за проблем с сухожилием левой стопы.

Уильямс получил повреждение на тренировке в четверг. Он пройдет повторное обследование через две недели.

15-й выбор на драфте 2022 года, Уильямс в среднем набирал 12,7 очка и 9,7 подбора в 19 матчах прошлого сезона. Он не выходил на площадку после 8 декабря из-за травмы спины.