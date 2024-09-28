Трей Лайлс пропустит тренировочный лагерь «Сакраменто» из-за травмы
Трей Лайлс выбыл с повреждением .
Форвард пропустит тренировочный лагерь «Сакраменто» из-за травмы паховых мышц, которую получил во время занятия в межсезонье.
Лайлс пройдет повторное обследование через три недели, что исключает его участие в тренировочном лагере, который стартует во вторник.
Трей также пропустит пять предсезонных матчей команды, которые пройдут с 9 по 17 октября. Его статус перед первой встречей регулярного чемпионата 24 октября против «Миннесоты» также может оказаться под вопросом.
В прошлом сезоне Лайлс пропустил первые 13 игр регулярки после того, как получил растяжение левой икроножной мышцы в предсезонной встрече.
В среднем Трей набирал по 7,2 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи за 20 минут в 60 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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