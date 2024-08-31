Кевин Хертер получил разрешение возобновить тренировки на площадке

Кевин Хертер успешно восстанавливается после серьезной травмы

Защитник «Сакраменто » получил разрешение возобновить тренировки на площадке. Он сможет выполнять бросковые упражнения и работать над физической формой.

Хертер пропустил концовку сезона-23/24 из-за операции по восстановлению суставной губы левого плеча.

В середине октября Кевин пройдет осмотр, чтобы определить, готов ли он к полноценной игре с контактом.

Хертер в минувшем регулярном чемпионате отыграл 64 матча, набирая 10,2 очка, 3,5 подбора и 2,6 передачи при 44,3% бросков с игры и 36,1% трехочковых.