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Джулиус Рэндл: «Бесят люди, сомневающиеся во мне»

Джулиус Рэндл рассказал о своем настрое.

«Всегда будут сомневающиеся в тебе, всегда будут скептики. Люди которые говорят, что ты чего-то не сможешь, потому что сами не делали этого. Я стараюсь не слышать этот посторонний шум. Бесит ли он меня? О да!

Доводит ли это меня? Да, я человек. Нельзя быть идеальным. Я очень эмоционален. Это меня достает, заботит. Но я использую эти эмоции как топливо. Лучшая мотивация.

Использую эту энергию, чтобы доказать всем, что они неправы. Что я был прав в конце концов. Вера в себя – это единственное, что имеет значение, не то, что тебе говорят или считают», – заявил форвард «Никс».

Рэндл пропустил вторую половину прошлого сезона после травмы плеча. «Нью-Йорк» не стал предлагать баскетболисту новый контракт в межсезонье.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Джулиуса Рэндла
травмы
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжулиус Рэндл
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