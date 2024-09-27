Винс Уильямс выбыл из состава «Мемфиса» из-за травмы и пропустит первую неделю сезона

Винс Уильямс получил травму.

«Гриззлис» сообщили о стрессовом повреждении большеберцовой кости баскетболиста.

Уильямс пропустит как минимум первую неделю регулярного чемпионата.

23-летний защитник отыграл 52 матча за «Мемфис » в прошлом сезоне, набирая 10 очков, 5,6 подбора и 3,4 передачи в среднем при точности в 37,8% трехочковых бросков.

Уильямс подписал 4-летний контракт на 9,1 миллиона долларов в январе 2024 года с опцией команды на последний сезон (2026/27).