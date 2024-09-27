Винс Уильямс выбыл из состава «Мемфиса» из-за травмы и пропустит первую неделю сезона
Винс Уильямс получил травму.
«Гриззлис» сообщили о стрессовом повреждении большеберцовой кости баскетболиста.
Уильямс пропустит как минимум первую неделю регулярного чемпионата.
23-летний защитник отыграл 52 матча за «Мемфис» в прошлом сезоне, набирая 10 очков, 5,6 подбора и 3,4 передачи в среднем при точности в 37,8% трехочковых бросков.
Уильямс подписал 4-летний контракт на 9,1 миллиона долларов в январе 2024 года с опцией команды на последний сезон (2026/27).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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