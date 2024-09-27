Тим Хардуэй-старший пожаловался на Джейсона Кидда: «Мы часть одного братства. Ты тренируешь моего сына. Cкажи, почему не даешь ему играть»
Тим Хардуэй-старший был расстроен положением своего сына в «Далласе».
Форвард «Мэверикс» выпал из основной ротации команды в плей-офф-2024. Хардуэй-младший вышел на площадку в 14 матчах на 12,7 минуты в среднем.
«Джейсон Кидд и Нико Харрисон никому не говорили, в чем дело, и это тяжело воспринимается. Когда тренер или генеральный менеджер разъясняют причины, можно принять это. Мы взрослые мужчины, мы можем с этим справиться.
Мы с Киддом были в одной олимпийской сборной, взяли золото вместе, вместе в Зале славы. Мы часть одного братства, ты тренируешь моего сына. Имей достоинство подойти к нему и разложить факты, по которым ты его не заигрываешь», – заключил Хардуэй-старший.
Летом 32-летний форвард перешел в «Детройт» в обмен на Квентина Граймса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
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