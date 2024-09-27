  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тим Хардуэй-старший пожаловался на Джейсона Кидда: «Мы часть одного братства. Ты тренируешь моего сына. Cкажи, почему не даешь ему играть»
1

Тим Хардуэй-старший пожаловался на Джейсона Кидда: «Мы часть одного братства. Ты тренируешь моего сына. Cкажи, почему не даешь ему играть»

Тим Хардуэй-старший был расстроен положением своего сына в «Далласе».

Форвард «Мэверикс» выпал из основной ротации команды в плей-офф-2024. Хардуэй-младший вышел на площадку в 14 матчах на 12,7 минуты в среднем.

«Джейсон Кидд и Нико Харрисон никому не говорили, в чем дело, и это тяжело воспринимается. Когда тренер или генеральный менеджер разъясняют причины, можно принять это. Мы взрослые мужчины, мы можем с этим справиться.

Мы с Киддом были в одной олимпийской сборной, взяли золото вместе, вместе в Зале славы. Мы часть одного братства, ты тренируешь моего сына. Имей достоинство подойти к нему и разложить факты, по которым ты его не заигрываешь», – заключил Хардуэй-старший.

Летом 32-летний форвард перешел в «Детройт» в обмен на Квентина Граймса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
logoДаллас
logoДетройт
logoДжейсон Кидд
logoНБА
logoТим Хардуэй
logoТим Хардуэй-младший
Нико Харрисон
logoКвентин Граймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ник Райт: «Просто поражен неспособностью Роба Пелинки чего-либо добиться»
451 июля, 20:53
Тим Хардуэй о возможном обмене сына «Далласом»: «Они и правда пытаются. Мы тоже хотим получить новую возможность»
324 июня, 07:57
Тим Хардуэй-старший: «Когда Лука Дончич не на площадке, мяч двигается лучше»
2210 мая, 15:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лука Дончич проводит полноценные предсезонные тренировки со словенской «Илирией»
12 минут назад
Дрю Холидэй: «Джо Маззулла очень помогает в условиях, когда мы либо сломаемся, либо выйдем на новый уровень»
31 минуту назад
«Тренер, я старался!». Джамал Кроуфорд пытался быстро получить два замечания, чтобы не защищаться против Кобе Брайанта
149 минут назад
Майкл Томпсон: «Бронни Джеймс напоминает мне Гэри Пэйтона II из «Голден Стэйт»
1сегодня, 13:45
Экс-игрок «Бакс» Джуниор Бриджмен стал совладельцем клуба. «Милуоки» в 1988-м вывел из обращения его номер
2сегодня, 12:08Фото
Марк Кьюбан: «Когда-нибудь игроки НБА будут иметь контракты на миллиард долларов. Они будут зарабатывать больше владельцев, и это нормально»
9сегодня, 11:53
Браун, Тейтум и Миддлтон – в пятерке лучших легких форвардов НБА по версии Патрика Беверли
1сегодня, 11:35
Луи Лабери близок к возвращению в строй, Маркос Найт вернется не раньше середины октября
сегодня, 11:14
Никола Йокич пришел на медиа-день с бородой: «Вероятно, скоро ее не будет»
5сегодня, 10:48Видео
Бывший игрок НБА Джоди Микс вошел в тренерский штаб «Пеликанс»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Зайон Уильямсон о поражении в полуфинале внутрисезонного турнира в прошлом году: «У меня нет оправданий»
сегодня, 13:28
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» примет «Шоле»
сегодня, 12:14
Аарон Гордон о Расселле Уэстбруке: «Легенда, член Зала славы. Готов пойти за ним куда угодно»
1сегодня, 11:42
«Портленд» проведет сезон-24/25 с нашивкой на майках в память о Билле Уолтоне
сегодня, 11:26Фото
Матч-открытие ЦСКА – УНИКС и интервью Аврамовича – во втором выпуске «Вида Сверху»
1сегодня, 11:20Видео
Тони Джекири: «Аврамович добавляет ЦСКА энергии»
сегодня, 10:36
Алекса Аврамович: «Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар – мои хорошие друзья»
сегодня, 10:14
ПСБ совместно с РФБ открыл второй центр уличного баскетбола в Донецкой Народной Республике
1сегодня, 10:07
Аарон Гордон хочет продлить контракт с «Денвером»: «Надеюсь, мы справимся»
3сегодня, 08:19
Деррик Роуз: «Баскетбол был для меня только началом. Теперь важно отдать всего себя семье»
2сегодня, 08:04