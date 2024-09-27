«Пистонс» подпишут Ламара Стивенса

Ламар Стивенс поборется за место в составе «Детройта».

Агентство легкого форварда (27 лет, 198 см) объявило о подписании контракта с «Пистонс».

Стивенс в прошлом сезоне провел по 19 матчей за «Бостон» и «Мемфис». В составе «Гризлис» он набирал 11,5 очка, 5,1 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.