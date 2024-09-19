Джаванте Маккой присоединится к «Детройту»
«Детройт» подпишет контракт Exhibit 10 с Джаванте Маккоем.
Защитник (26 лет, 196 см) не был выбран на драфте-2022 НБА. Маккой провел два сезона в G-лиге, набирая 10,6 очка, 4,1 подбора и 3,2 передачи в среднем за фарм-клубы «Лейкерс» и «Сан-Антонио».
«Пистонс» также сообщили об отчислении защитников Сэма Пика (25 лет, 201 см) и Девона Хиггса (196 см).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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