Джаванте Маккой присоединится к «Детройту»

«Детройт» подпишет контракт Exhibit 10 с Джаванте Маккоем.

Защитник (26 лет, 196 см) не был выбран на драфте-2022 НБА . Маккой провел два сезона в G-лиге, набирая 10,6 очка, 4,1 подбора и 3,2 передачи в среднем за фарм-клубы «Лейкерс» и «Сан-Антонио».

«Пистонс» также сообщили об отчислении защитников Сэма Пика (25 лет, 201 см) и Девона Хиггса (196 см).